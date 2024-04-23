مفاجآت سارة تنتظر برج الثور الفترة القادمة- خبيرة تزف بشرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تتنبأ خبيرة الأبراج والتاروت الشهيرة إيمان خير، بمفاجآت سارة وإنجازات مميزة لمواليد برج الثور الفترة القادمة، وذلك بفضل اقتران كوكب المشتري بأورانوس.

تقول إيمان عبر استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، وتقديم الإعلامية "دينا رامز" والإعلامي "شريف نور"، نتج عن هذا الاقتران الفلكي إلى حصول مواليد برج الثور على فرص ذهبية في مختلف مجالات حياتهم، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وتابعت يُتوقع أن يؤثر هذا الاقتران بشكل إيجابي على مولود الثور، حيث يُبشر بمفاجآت مالية سارة وانفراجة قوية على صعيد المال من حيث لا يدري.

وأضافت تأتي هذه المفاجآت في صورة زيادة في الراتب أو مكافأة مالية غير متوقعة، أو فرصة عمل جديدة.

وعلى الصعيد العاطفي، يشهد مواليده تطورات إيجابية كبيرة في علاقاتهم بشركاء حياتهم، بالإضافة إلى، سيتخلصون من العلاقات السامة التي تُعيق سعادتهم.

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