صديق القلب- تناول هذا الطعام صباحا يقي جسمك من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تناول حبة من التفاح يوميا عادة صحية غنية بالعديد من الفوائد، وتقي الجسم من الأمراض، وتخفف الإصابة بأمراض القلب، لذا؛ يعرف بأنه صديق القلب

وتقول الدكتور نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية والمناعة ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن التفاح من الفاكهة الغنية بالألياف، التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم.

وأضافت في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن تناول تفاحه واحدة كل يوم صباحا يحسن من صحة الهضم، وينظم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، وأيضا يحفز نمو البكتريا النافعة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بصفة عامة.

وأشارت إلى أن التفاح غني بالألياف التي تشعرك بالشبع لفترة أطول مما يساعد على تقليل كمية الطعام التي تتناوله في اليوم مما يجعله خيار مناسب للحفاظ على الجسم عند إنقاص الوزن.

وأكدت على أن التفاح غني أيضا بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتقاوم العدوى لافتة أن فيتامين سي يعزز صحة البشرة، ويجددها أما مضادات الأكسدة تحمي من مشكلات تلف الدماغ والإصابة بالسرطان.

وقدمت عدة نصائح لتناول التفاح:

تناول التفاح صباحا ليسهل الهضم.

تناول التفاح طازجا أو عصيرا.

غسل التفاح جيدا قبل التناول.

تناول التفاح دون تقشير لحصول على الألياف بشكل كامل.

اقرأ أيضا: