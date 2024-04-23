شارك في بكار وعالم سمسم.. وفاة تامر عبد الحميد بسبب السرطان - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم، السيناريست تامر عبد الحميد، عن عمر يناهز 47 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الدم، وأعلنت شقيقته هاجر عبدالحميد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وفاته قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، راح حبيبي راح أخويا، دعاؤكم له بالمغفرة والرحمة".

وشارك السيناريست الراحل في كتابة العديد من الأعمال الكوميدية ومسلسلات الأطفال، مثل "عالم سمسم وبكار، تامر وشوقية، جوز ماما، الباب في الباب، كما شارك في كتابة مسلسل ظل الرئيس وشهادة ميلاد.

ووفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي توجد العديد من الأعراض التي تكشف عن الإصابة بسرطان الدم، وكذلك الأسباب التي تؤدي لذلك.

وابيضاض الدم (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللمفي.

أعراض سرطان الدم

الإصابة بالحمى أو القشعريرة.

الإرهاق المستمر والضعف.

العدوى المتكررة.

فقدان الوزن دون مبرر.

تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال.

سهولة النزيف أو الكدمات.

نزيف الأنف المتكرر.

بقع حمراء صغيرة في جلدك (الحبرات).

فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل.

ألم في العظم أو إيلام عند اللمس.

أسباب الإصابة بسرطان الدم

سرطان الدم يحدث عندما تصاب بعض خلايا الدم بتغيرات أو طفرات في حمضها النووي، والذي يحتوي على التعليمات الموجهة لها للقيام بوظيفتها المحددة، وعادة يوجه الحمض النووي الخلية لأمرين وهما النمو بمعدل معين والموت في وقت محدد.

وعند الإصابة باللوكيميا أو سرطان الدم، تتسبب الطفرات في استمرار نمو وانقسام الخلايا، ما يؤدي إلى فقدان الجسم سيطرته على إنتاج خلايا الدم، وبمرور الوقت هذه الخلايا الشاذة خلايا الدم السليمة في نخاع العظم؛ ما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية السليمة فتظهر مؤشرات ابيضاض الدم وأعراضه.

عوامل تزيد من خطر الإصابة

علاج إصابة سابقة بالسرطان.

الاضطرابات الوراثية.

التعرض لمواد كيميائية مثل البنزين.

التدخين.

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