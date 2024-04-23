"بتزعج أشخاص كتير".. حسام موافي يكشف حلا سحريا للتخلص من البطن السفلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني كثيرون من مشكلة "البطن السفلية"، التي تجعل الشخص يبدو بمظهر غير لائق، إضافة إلى أنها قد تسبب مخاطر صحية، لكن الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، كشف عن حل سحري للتخلص منها.

وخلال حوله ضيفا على برنامج "باب الخلق" عبر فضائية النهار، كشف "موافي" حلا سحريا للتخلص من البطن السفلية، إذ قال إن الحل يكمن في الالتزام بنظام غذائي صحي يساعد على إعادة توزيع الدهون في الجسم، بدلا من تكتلها في منطقة واحدة، وهذا أمر خطير.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، بحساب السعرات الحرارية للوجبات مع تناول الأطعمة الصحية، والتي لا تحتوي على دهون عالية، مثل الأطعمة المشوية بدلا من المقلية، مع نزع جلد الدجاج والبط، وشرب كميات كبيرة من السوائل.

كما أشار "موافي"، إلى أهمية الإقلاع عن التدخين، باعتباره سببا في مشكات صحية عديدة أبرزها ظهور البطن السفلية.

وحذر "موافي" من مخاطر السمنة التي قد تسبب الإصابة بمرض السكري، وكذلك ضيق الشرايين.