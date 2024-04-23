يخفض الكوليسترول ويقوي القلب.. شرب كوبين من هذا العصير يحميك من السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ندرك جيدًا أهمية ما نأكله عندما يتعلق الأمر بصحتنا، ويمكن أن يكون لنظامنا الغذائي تأثير كبير على مخاطر الإصابة بحالات معينة، بما في ذلك الحالات التي قد تكون قاتلة.

وعلى الرغم من أن الهيئات الصحية والخبراء يتفقون على أن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن باستمرار هو الحل للبقاء بصحة جيدة، فقد أظهرت الأبحاث أن مجرد شرب كوبين من عصير معين يوميًا يمكن أن يكون قويًا بما يكفي لخفض فرص الإصابة ببعض حالات الطوارئ الطبية المميتة، بحسب صحيفة إكسبريس.

ووفقا لإحدى الدراسات، فإن تناول عصير الكرز الحامض يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية .

وذلك لأن مشروب الفاكهة غني بمركبات نباتية صحية تسمى البوليفينول والتي تعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول - ما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية .

ووجدت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients ، أن أولئك الذين يستهلكون المشروب كانوا أقل عرضة للالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراضًا خطيرة.

وكجزء من الدراسة، قام فريق بقيادة جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة، بالتحقيق في آثار عصير الكرز الحامض على 34 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا.

وقد تناولوا إما 480 مل من العصير يوميًا أو مشروبًا تحكميًا على مدار فترة 12 أسبوعًا.

وتم اكتشاف أن عصير الكرز الحامض خفض "الكوليسترول السيئ" أو LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) بنسبة 11 بالمائة.

وقال كبير الباحثين الدكتور شياو تشينج تشاي، خبير التغذية في جامعة ديلاوير بالولايات المتحدة: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن عصير الكرز الحامض قد يكون إضافة جيدة لنظام غذائي صحي للقلب".

وتابع: "في النهاية، كان لدى المشاركين في مجموعة الكرز الحامض انخفاض في ضغط الدم الانقباضي والكوليسترول الضار، بالإضافة إلى انخفاض مستويات بعض المواد في الدم التي تشير إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مقارنة بـ المجموعة الضابطة."

وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول من العوامل المساهمة الكبيرة في المشكلات الصحية الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد واحدة من أكبر الأمراض القاتلة في جميع أنحاء العالم.

عند مقارنته بأنواع العصائر والمشروبات الغازية الأخرى، قد يكون عصير الكرز أفضل أيضًا إذا كنت ترغب في تجنب زيادة الوزن، إذ يحتوي على سعرات حرارية وسكر أقل من عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية الأخرى التي يتم استهلاكها بشكل شائع، ومع ذلك، لم يتم العثور في الدراسة على تغيير في وزن الجسم أو مستويات الأنسولين أو مقاومة الأنسولين لدى المشاركين.

وأضاف الدكتور تشاي: "يشير هذا إلى أنه يمكن بسهولة دمج عصير الكرز في النظام الغذائي دون زيادة السعرات الحرارية أو تناول السكر - خاصة إذا تم استهلاكه بدلاً من المشروبات المحلاة بالسكر".

ومن المهم أن نلاحظ أن الكرز الحامض، يختلف عن الكرز الحلو الذي يتم الاستمتاع به طازجًا.

ودعا الدكتور تشاي إلى إجراء دراسات متابعة أكبر وأطول لتأكيد النتائج.

وأضاف الدكتور تشاي: "كان معدل امتثال المشاركين مرتفعًا جدًا، حيث بلغ 94%، ما يشير إلى أنه يمكن بسهولة دمج كوب من عصير الكرز الحامض مرتين يوميًا والاستمتاع به في نظام غذائي شامل".

كما وجدت دراسات أخرى أجريت على عصير الكرز الحامض أن المشروب يمكن أن يساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل.

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