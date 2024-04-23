تدمر القولون.. 5 أطعمة تسبب مشاكل في المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي يتميز بأعراض مثل الإسهال والإمساك والانتفاخ وآلام المعدة.

وعلى الرغم من أن السبب المحدد لمرض القولون العصبي غير معروف، إلا أن الاختيارات الغذائية الدقيقة والتوتر وتقلبات الهرمونات يمكن أن تؤثر جميعها على بداية الحالة وشدتها، بحسب timesofindia.

تتأثر إدارة أعراض القولون العصبي بشكل كبير بالنظام الغذائي، حيث أن بعض الأطعمة قد تخفف الأعراض مثل الإسهال والانتفاخ والإمساك وآلام المعدة، بينما قد توفر أطعمة أخرى الراحة.

ويجب أن تركز الخطة الغذائية الجيدة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي على تحديد الأطعمة المحفزة وتجنبها، وموازنة تناول الألياف، والبقاء رطبًا، وتطوير سلوكيات الأكل المدروسة، يمكن للناس تحسين نوعية حياتهم بشكل عام، وتقليل الانزعاج، والحفاظ على صحة أفضل في الجهاز الهضمي من خلال اتخاذ قرارات غذائية حكيمة.

ولهذا السبب، من المهم أن يتخذ الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي قرارات غذائية مستنيرة من أجل تقليل الانزعاج وتحسين نوعية حياتهم.

الأطعمة التي يجب تجنبها لمرضى القولون العصبي:

البصل الخام

يمكن أن يتخمر الفركتانز، وهو نوع من الكربوهيدرات، في المعدة ويؤدي إلى الانتفاخ والغازات وعدم الراحة، خاصة عند الأشخاص المصابين بالقولون العصبي، يمكن تفكيك هذه المواد الكيميائية وتسهيل هضمها عن طريق طهي البصل.

الطماطم الخام

بسبب حموضتها، قد تسبب الطماطم تهيجًا في الجهاز الهضمي، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو المعدة الحساسة، وتشمل أيضًا بعض الكربوهيدرات والألياف التي قد تسبب أعراضًا مثل الغازات والانتفاخ.

قد يكون اختيار الطماطم المطبوخة أو المقشرة أفضل لجهازك الهضمي.

الأطعمة الحارة الزيتية

من خلال إبطاء عملية الهضم والتسبب في تشنجات الأمعاء، فإن الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأطباق المقلية والزيتية، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

بالإضافة إلى ذلك، تناول الطعام الحار قد يهيج الجهاز الهضمي، ما يسبب الألم والالتهابات.

ويمكن لتناول التوابل باعتدال واختيار البدائل الأخف والأقل زيتًا أن تساعد في تقليل الأعراض.

الحبوب الكاملة

على الرغم من أن الحبوب الكاملة يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، إلا أن اتباع نظام غذائي عالي الجلوتين، على وجه الخصوص، قد يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الجلوتين أو لا يتحملونه، والذين يمكنهم العثور عليه في القمح والشعير، فمن الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه.

الكرنب

الرافينوز، وهو نوع من الكربوهيدرات الموجود في الكرنب والخضروات الصليبية الأخرى مثل البروكلي والقرنبيط، يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، وخاصة المصابين بالقولون العصبي.

يمكن تفكيك السكريات المعقدة الموجودة في هذه الخضار وجعلها أسهل في الهضم عن طريق غليها.

نصيحة مهمة

يعد الاختيار الدقيق للطعام أمرًا ضروريًا لإدارة متلازمة القولون العصبي، يمكن تقليل الأعراض وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام عن طريق تجنب الأطعمة المحفزة مثل البصل النيئ والطماطم النيئة والأطعمة الدهنية والحارة والحبوب الكاملة والكرنب، علاوة على ذلك، فإن التحكم في الكمية وتقنيات الطهي المعتدلة قد تعزز راحة وصحة الجهاز الهضمي لأولئك الذين يعانون من القولون العصبي.

اقرأ أيضا: