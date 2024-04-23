طريقة عمل مشروب القرفة والزنجبيل والليمون للتخسيس.. «النتيجة هتبهرك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلطة القرفة والزنجبيل والليمون من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إنقاص الوزن، إذ تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي وتخلص الجسم من السموم، بالإضافة إلى فوائد أخرى نعرضها في التقرير التالي، لإنقاص الوزن بصورة كبيرة.

فوائد القرفة والزنجبيل والليمون للتخسيس

للقرفة والزنجبيل والليمون الكثير من الفوائد الصحية، على رأسها خسارة الوزن، وهو ما عبر عنه محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، وله الكثير من الفوائد للوزن تتمثل في التالي:

الحد من التأثير السيئ لتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

لهم تأثير على مستوى الجلوكوز في الدم.

مقاومة الالتهابات التي تكون سببًا في منع خسارة الوزن.

مشروب القرفة والزنجبيل والليمون

على خُطى الشيف زينب مصطفى، التي أعدته في برنامجها على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

عيدان قرفة.

الزنجبيل.

الليمون.

قرنفل.

ماء مغلي.

عسل أبيض للتحلية.

ضعي في وعاء على النار القرفة والزنجبيل والليمون.

اتركي المكونات حتى تمام الغليان.

أضيفي العسل للتحلية.

قدمي المشروب ساخنًا وزيني بعيدان القرفة.

طريقة عمل مشروب القرفة والزنجبيل

طريقة أخرى بحسب موقع «JUST FOOD»، المتخصص في شؤون المطبخ:

المقادير:

أربعة أكواب من الماء.

ملعقتان من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

أربع ملاعق صغيرة من الليمون.

ربع كوب من جوز الهند.

طريقة تحضير مشروب القرفة

ضعي الماء والقرفة على النار.

اغليهم على نار متوسطة الحرارة لمدة خمس دقائق.

ضيفي الزنجبيل واتركي المشروب يغلي.

بعد ثلاث دقائق صفي المشروب بواسطة مصفاة ناعمة.

صبيه في إبريق التقديم.

ضع القليل من جوز الهند في كل كوب.

صبي فوقه مشروب القرفة الساخن وقدميه.

مشروب القرفة بالعسل

المقادير:

ماء.

عسل.

ليمون.

زنجبيل.

قرفة عيدان.

طريقة تحضير القرفة