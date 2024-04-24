طريقة عمل صوص الطعمية.. «جهزيها في البيت زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطعمية من الوصفات المصرية الأصيلة، ولا تخلو مائدة إفطار منها، وتقدم بحشوات متنوعة، وما لا تعرفه الكثير من ربات المنزل إنه من الممكن تقديمها بطريقة المحلات مع صوص خاص بها، وهو ما يقدم في المطاعم وعربات الطعام، ونقدمه لكم من خلال الخطوات التالية.

مقادير صوص الفلافل

على طريقة الشيف أميرة شنب، عبر برنامجها على شاشة قناة «سي بي سي سفرة» نقدم لك مقادير صوص الفلافل:

كوب زبادي.

ربع كوب طحينة.

ملعقتان عصير ليمون.

رشة ملح وفلفل.

طريقة صوص الفلافل

اخفقي الزبادي مع الطحينة.

ضعي عصير الليمون.

تبليه بالملح والفلفل.

غطي الصوص ثم أدخليه الثلاجة وقدميه مع الطعمية.

طريقة سريعة لعمل صوص الطعمية

المقادير:

كوب صلصة طماطم.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

نصف كوب ماء.

حمص.

ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة عمل صوص الطعمية

ضعي في قدر متوسط جميع المكونات.

ضعي المزيج على النار واغليه.

اتركيه على نار حوالي ربع مع التحريك.

قدميه مع الطعمية.

طريقة أخرى لعمل صوص الطعمية

المقادير:

كوب مايونيز.

مخلل.

بصل مفروم.

ملعقة عصير ليمون.

ملح.

فلفل.

طريقة عمل صوص الطعمية

بحسب موقع «JUST FOOD»، المتخصص في شئون الطهي:

اخلطي المايونيز مع البصل.

في وعاء صغير ضيفي عصير الليمون.

قلّبي جيدًا وتبّلي باقي الخلطة.

ضعي الملح والفلفل.

غطي الوعاء لمدة نصف ساعة قبل التقديم.

قدمي الصوص مع المأكولات.

طريقة عمل صوص الطعمية بطريقة مبتكرة

طماطم متوسطة الحجم.

ثمرة فلفل أخضر حار.

نصف كوب كزبرة خضراء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: