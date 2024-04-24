لمسة شفاء.. دراسة تُشير إلى انخفاض معدل وفيات النساء تحت رعاية الطبيبات

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة نتائج مُبهرة تُشير إلى انخفاض معدل وفيات النساء عند تلقي العلاج في المستشفى على يد طبيبة بدلاً من طبيب.

وخلصت الدراسة، التي أجرتها مجموعة بحثية في جامعة طوكيو، إلى أن معدل الوفيات بين المريضات الإناث كان أقل بشكلٍ ملحوظٍ عند معالجتهن من قبل طبيبات.

ووفقاً لمجموعة البحث، كانت معدلات الوفيات خلال 30 يوماً من العلاج أقل قليلاً بين النساء اللاتي عولجن من قبل طبيبات - وخاصة بالنسبة لأمراض الجهاز العصبي مثل الخرف.

بالإضافة إلى ذلك كانت النساء أقل عرضة للذهاب إلى المستشفى مرة أخرى لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية إذا تم علاجهن من قبل طبيبات.

وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية "حوليات الطب الباطني" إلى أن معدل الوفيات بين المرضى الإناث بلغ بوجه عام 8.15% عندما عالجتهن طبيبة، مقابل 8.38% عندما عالجهن طبيب، وهو فارق ضئيل ولكنه مهم سريرياً، بحسب معدّي الدراسة.

ويتكهن فريق البحث بأن الأطباء الرجال ربما يقللون من خطورة المرض لدى المرضى النساء، ما قد يؤدي إلى تأخير علاجهن.

بالإضافة إلى ذلك، ربما تتواصل الطبيبات بشكل أكثر فاعلية وتركز أكثر على مرضاهن من النساء والرجال. ويرجح الباحثون أيضاً أن النساء ربما يتحدثن بشكل أكثر صراحة مع الطبيبات حول أمور مُخجِلة.

وبحسب الخبيرة الألمانية أوته زيلاند، هناك بالتأكيد أدلة في دراسات مشابهة على هذه الافتراضات الثلاثة.

الدراسة بحاجة لمزيد من البحث

ومع ذلك ترى الحائزة على أول أستاذية في ألمانيا في الطب المراعي للجنس والوقاية عبر العيادات الخارجية في جامعة ماجدبورغ أن تصميم الدراسة لم يُتح إمكانية الإجابة على سبب استفادة النساء على وجه التحديد من العلاج من قبل الطبيبات.

وأوضحت الخبيرة أن التأثيرات الموصوفة في الدراسة ضئيلة بوجه عام، مشيرة إلى أن الدراسة لم تستطع أيضاً توضيح ما إذا كانت النساء يستفدن فعلاً من العلاج على يد طبيبات أو ما إذا كانت هناك عوامل أخرى ذات صلة تلعب دوراً هنا.