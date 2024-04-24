لن تتوقع.. ماذا يحدث لكليتك عند تناول البيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

البيض مصدر غني بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية المهمة، وهو أحد مكونات وجبة الإفطار المهمة، ولكن الإفراط في تناوله قد يكون له آثار سلبية على الكليتين، وفقا لما جاء بموقع "مايو كلينك".

زيادة مستويات الكوليسترول

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، خاصة كوليسترول الصفار (LDL).

وإذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، قد يؤدي الإفراط في تناول البيض إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما قد يشكل خطرا على صحتك.

زيادة حمض اليوريك



يحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من البيورينات، التي يتم تحويلها إلى حمض اليوريك في الجسم.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات حمض اليوريك إلى تراكم حمض اليوريك في المفاصل، ما قد يسبب النقرس، ويمكن أن يشكل أيضا خطرا على صحة الكلى.

زيادة الفوسفور

يحتوي البيض على نسبة عالية من الفوسفور، وهو معدن مهم لصحة العظام والأسنان.

ولكن إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، فقد لا تتمكن كليتيك من تصفية الفوسفور بشكل فعال، ما قد يؤدي إلى تراكم الفوسفور في الدم، ويمكن أن يسبب ذلك ضعف العظام والكسور، ويمكن أن يشكل أيضا خطرا على صحة القلب.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

أظهرت بعض الدراسات أن الإفراط في تناول البيض قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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