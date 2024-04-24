هذا ما يحدث لجسمك عند تناول خبز محروق.. هل يسبب السرطان؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تعتاد ربات البيوت على تسخين الخبز البلديفوق النار أكثر من اللازم حتى يصبح محروقا، خاصة إذا كان "بايت"، فماذا يحدث لك إذا تناولته في هذه الحالة؟.. حسبما قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لـ"الخليج 365":

فقدان القيمة الغذائية

يتعرض الخبز عند احتراقه لدرجات حرارة عالية تُدمر بعض العناصر الغذائية المهمة.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

يتكون عند احتراق الخبز مركب الأكريلاميد، وهو مادة كيميائية مسرطنة تُسبب تلفًا في الحمض النووي وتُزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان القولون والمعدة والرئة.

مشكلات في الجهاز الهضمي

قد يصعب هضم الخبز المحروق ما قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي .

عسر الهضم.

الانتفاخ.

الإمساك.

الإسهال.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يتكون عند احتراق الخبز مركبات الهيدروكربونات الحلقية المتعددة غير المشبعة (PAHs)، وهي مواد كيميائية تُسبب تلفًا في الأوعية الدموية وتُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التأثير على صحة الجهاز التنفسي

قد يُسبب استنشاق دخان احتراق الخبز تهيجًا في الجهاز التنفسي ومشكلات في التنفس، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الحساسية.

نصائح مهمة لتجنب أضرار الخبز المحروق

تجنب حرق الخبز قدر الإمكان.

استخدم نارًا هادئة عند تحميص الخبز.

تناول الخبز المحروق باعتدال.

اختر أنواعًا صحية من الخبز غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات.

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