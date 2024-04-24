التين الشوكي خطر على 4 فئات.. هذا ما يحدث لهم عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

التين الشوكي ثمرة صحراوية غنية بالعديد من الفوائد الصحية، يمتاز بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، وينمو في مناطق مختلفة من العالم، ويتميز بقشره الشائك ولونه الأحمر أو الأصفر.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية ذكر بعض الفئات التي يُنصح لها بعدم الإفراط في تناول التين الشوكي.

مرضى السكري

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن التين الشوكي يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة عند الإفراط في تناوله.

ويُنصح مرضى السكري باستشارة الطبيب قبل تناول التين الشوكي، ومراقبة مستويات السكر في الدم بدقة بعد تناوله.

الأشخاص المصابون بالحساسية الغذائية

يتسبب التين الشوكي في ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، مثل الحكة، والتورم، وصعوبة التنفس.

إذا كنت تعاني من حساسية غذائية، فمن المهم تجنب تناول التين الشوكي أو أي طعام آخر قد يتسبب في رد فعل تحسسي.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من البوتاسيوم، which قد يكون ضارًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم إلى مشاكل في القلب، وفشل الكلى.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى بتجنب تناول التين الشوكي أو تناوله باعتدال.

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