صور - بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعرها



محمد اسماعيل - القاهرة - أطلت المطربة بوسي خلال حضورها حفل زفاف عبد الرحمن إبن المطرب محمد فؤاد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء أمس الجمعة الماضية.

وظهرت المطربة بوسي بفستان باللون الذهبي اللامع بقصة الأوف شولدر.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وخاتم وحقيبة وحذاء بنفس لون الفستان.

وبالبحث وجدنا أن الفستان من العلامة التجارية Self Portrait، ويصل سعره إلى 45 ألف جنيه.

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