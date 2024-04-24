علامة في نومك تكشف أنك محسود.. راقب نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يبرر البعض ما الأحداث السيئة التي يتعرض لها في حياته بأنه محسود، وتوجد مجموعة من الأعراض عادة تظهر على الأشخاص المحسودين، يجب عدم تجاهلها.

وذكر موقع timesofindia، العلامات التي تنذر بأن الشخص يعاني من الحسد.

1- زيادة الشعور بالقلق والملل.

2- المعاناة من صعوبة النوم.

3- تشعر بالإحباط والتوتر.

4- أفكارك ومشاعرك تخرج عن نطاق السيطرة.

5- تميل إلى استيعاب أفكار الآخرين السلبية بسرعة.

6- تتخذ قرارات متهورة بعيدًا عن طبيعتك.

7- تشعر بالغضب بعد مقابلة أشخاص معينين وتستنزف طاقتك.

إذا كنت تتعامل مع أي من علامات الطاقة السلبية الموجودة فيك أو من حولك كما هو مذكور أعلاه، توجد بعض الطرق للتخلص منها، وتشمل:

1- قد تشعر باستنزاف طاقتك بمجرد مقابلة شخص معين أو الذهاب إلى مكان ما، فمن المهم تحديد سبب ومصدر هذه الطاقة السلبية، ثم قلل الوقت الذي تقضيه مع الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك، ووضع حدود والحفاظ عليها حتى لا تُدفع إلى مواقف لا ترغب في أن تكون جزءًا منها.

2- تمارين التأمل تساعد في الشعور بالهدوء والاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية، وما عليك فعله البحث عن مكان هادئ وأغمض عينيك، ثم راقب أفكارك أثناء مرورها برأسك ولا تصفها بأنها جيدة أو سيئة، ثم خذ نفسًا عميقًا يساعدك على الاسترخاء ستشعر بأن هذه الطاقة تخرج من جسدك، إذا لم تكن من محبي التأمل، يمكنك أيضًا البدء في المشي أو الركض لرفع معنوياتك وإبعاد الطاقة السلبية عنك.

3- عدم التفكير من خلال ملء وقتك الفراغ به، وتنظيف أسطح الطاولات والخزائن يقضي على طاقتك السلبية، وجذب الإيجابية، ويجب التخلص من الفوضى وعدم تخزين العناصر التي لم تعد بحاجة إليها.

4- فتح نوافذ المنزل وإدخال ضوء الشمس والهواء النقي، وإضافة المزيد من النباتات داخل منزلك وحوله وإزالة النباتات الميتة على الفور، يساعد في جذب الطاقة الإيجابية وطرد السلبية.

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