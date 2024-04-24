تحذير من ترك المرحاض مفتوحا أثناء شد السيفون.. لن تتوقع ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضح الدكتور كاران راجان طبيب ومحاضر في جامعة سندرلاند، أن ترك غطاء المرحاض مفتوح أثناء التنظيف يسهم في نشر البكتيريا والميكروبات ومسببات الأمراض، وانتقالها إلى العناصر الأخرى الموجودة داخل المرحاض مثل فرشاة الأسنان والمناشف والأمشاط.

أضرار ترك المرحاض مفتوحا أثناء الضغط على السيفون

وتابع أن الضغط على زر "السيفون" مع ترك غطاء المرحاض مفتوح يخلق بركانا من مياه الصرف الصحي، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مضيفا أن القطرات القطرات الملوثة تتحرك بسرعة مترين في الثانية لتصل إلى ارتفاع متر ونصف فوق حوض المرحاض.

مسببات أمراض تنتقل بالقطرات الملوثة

وأشار إلى أنه يمكن للقطرات الصغيرة أن تبقى في الهواء لأكثر من عدة دقائق، مشددا على أن مسببات الأمراض الموجودة داخل القطرات يمكن أن تحتوي على الإشريكية القولونية والفيروسات الغدية والنوروفيروس، لذا من الأفضل إبقاء مقعد المرحاض مغلقا أثناء التنظيف.

وأوصى أيضا بتطهير وعاء وفرشاة المرحاض وتجنب ترك فرشاة الأسنان والأمشاط بانتظام لتقليل مسببات الأمراض.

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