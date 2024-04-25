عشان متولديش بدري.. كيف تستفيد الحامل من أوميجا 3 دون خطورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خطر الولادة المبكرة من أكثر الأمور التي ترعب الحوامل، خاصة إذا كان الجمل الأول لديها، وعادةً يرتبط خطر الولادة المبكرة بنسبة أحماض أوميجا 3 الدهنية لدى الأم، وفقًا لدراسة سابقة أجريت في جامعة اديلايد الأسترالية، وفقًا لما ذكره موقع "نيو ساينتست".

كما أظهرت التجربة، أنه عند إعطاء النساء مكملات أوميغا 3 انخفض هذا الخطر بـ 77%.

لا تزال الأسباب التي تربط نقص أوميغا 3 بالولادة المبكرة غير معروفة.

لكن هناك صلة بين انخفاض مستوى هذه الدهون الجيدة، وارتفاع أوميغا 6 التي تعد من الدهون غير الصحية، ما ويعني أن توازن أحماض أوميغا 3 و6 من العوامل الضرورية في التغذية الصحية أثناء الحمل.

وتوجد دهون أوميغا6 في السمن، خاصة النباتي، وزيت عباد الشمس، وزيت دوار الذرة، والمنتجات المصنوعة من هذه الزيوت.

الأسماك



من ناحية أخرى، تعد الأسماك من أفضل مصادر أوميغا 3، وتحث التوصيات الحامل على تناولها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، مع اختيار نوع السمك المناسب، وقليل الزئبق.

وحسب "بيبي سنتر"، تشمل الأسماك الجيدة، منخفضة الزئبق والغنية بأحماض أوميغا 3، السلمون، والتراوت، والرنغة، والحدوق والبولوك، والسمك المفلطح،، والأنشوة، والبوري، والماكريل.

كما تعتبر التونة البيضاء الخفيفة المعلبة من الأسماك التي يمكن للحامل تناولها بأمان، مع تجنب تجاوز علبتين في الأسبوع.