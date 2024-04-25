الامارات | القرية العالمية تعلن عن تمديد الموسم الحالي حتى 5 مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 أبريل 2024

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تمديد موعد انتهاء موسمها الـ 28 أسبوعاً إضافياً حتى 5 مارس 2024، وذلك استجابة للطلب الكبير من جانب الضيوف الراغبين في زيارة الوجهة والاستمتاع بتشكيلة الوجهات الترفيهية والتجارب الثقافية المتنوعة التي تحتضنها.

ودعت القرية العالمية ضيوفها لإغتنام الفرصة الأخيرة لاستكشاف عالمها الأكثر روعة الذي يضم أكثر من 250 من منافذ المأكولات والمشروبات، وعروض التسوق الفريدة من نوعها في أجنحتها الـ 27 التي تمثل 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أكثر من 200 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الغامرة بمنطقة كرنفال، والتي توفر جميعها لضيوف القرية العالمية تجارب لا تنسى وأوقاتاً حافلة بالمتعة والمرح.

وإضافةً إلى ذلك، سيتم تمديد عرض الدخول المجاني للأطفال، الذي أعلنته القرية العالمية مؤخراً، ما يوفر للعائلات المزيد من الخيارات لقضاء أوقات حافلة بالتشويق والتجارب الاستثنائية دون التفكير بتفاصيل دخول أطفالهم ممن هم حتى سن 12 عاماً.