وصفات سحرية لتنظيف الكنب وإزالة البقع من أول مرة.. «مش هتصدقي النتيجة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

نظافة المنزل والحفاظ على رونقه من المهام الأساسية لربات البيوت، ويتطلب منهن الأمر وقتًا وجهدًا كبيرًا من أجل التخلص من الغبار والأتربة العالقة، وتنظيف الأريكة أو «الكنبة» تشكل عقبة كبيرة أمام السيدات خاصة إذا كانت بها بقع عنيدة، لذا ترغب البعض في معرفة كيفية تنظيف الكنب دون مجهود.

وخلال السطور التالية نقدم لكِ، وصفة سحرية لتنظيف الكنب من الأتربة والدهون العنيدة دون مجهود خلال ثوانٍ معدودة وبمكونات طبيعية من المنزل، بحسب موقع «architectural digest».

مكونات تنظيف الكنب

كلور ألوان

مسحوق الغسيل

ماء فاتر

فرشاة أسنان

إسفنجة نظيفة

خطوات تنظيف الكنب

- الخطوة الأولى: حتى تتمكني من تنظيف بقع المأكولات والمشروبات، يمكنكِ استخدام خليط كلور الألوان مع قليل من مسحوق الغسيل.

- الخطوة الثانية: ضعي الخليط على البقع الموجودة على الكنب واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم استخدمي الفرشاة للتنظيف وبعدها افركي البقعة بشكل جيد حتى تختفي تمامًا، ثم استخدمي الإسفنجة وهي مبللة وامسحي الكنب جيدًا.

وصفة الخل وبيكربونات الصوديوم

الخل

بيكربونات الصوديوم

ماء فاتر

الصابون

- الخطوة الأولى: رشي الكنب بالخل، وبعدها ضعي كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم.

- الخطوة الثانية: حضري محلول الماء والصابون ثم افركي البقع جيدًا حتى تتخلصي منها تماما.

- الخطوة الثالثة: امسحي الكنب بفوطة مبللة ثم قومي بتهويته حتى يجف تمامًا.