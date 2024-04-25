بإطلالة ناعمة تناسب قوامها.. بدرية طلبة تتألق في حفل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - في أجواء عائلية تغمرها الفرحة والبهجة، تحتفل مساء اليوم الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف ابنتها الصغري "سلمى"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت الفنانة بدرية بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح.

يتميز الفستان بقصّة ضيقة في الجزء العلوي، مع أكمام شفافة واسعة من الشيفون.

وفتحة صدر مربعة الشكل، وتطريزات بسيطة تُزين الجزء العلوي من الفستان.

واختارت بدرية تسريحة شعر مرفوعة لأعلى بسيطة ومموجة، مع مكياج ناعم يبرز رسمة عيونها.

و أكملت إطلالتها بمجوهرات بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت أقراطا ناعمة، وخاتم بسيط، ما أضفي على إطلالتها مظهرا جذابا.

وأبرز الفستان قوام بدرية الرشيق، وجمعت إطلالتها بين الأناقة والبساطة، ما جعلها مناسبة لحفل زفاف ابنتها.

كما اعتمدت على الألوان الهادئة في إطلالتها، ما منحها مظهرا ناعما وأنيقا.