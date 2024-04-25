6 أسباب خطيرة لـ التجشؤ المفرط.. ما علاقته بالسرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التجشؤ هو عملية طرد الهواء من المعدة عن طريق الفم، وقد تشعر بالحاجة إلى هذه العملية إذا ابتلعت كمية من الهواء أكثر من المعتاد، سواء كان ذلك بسبب بعض الأطعمة أو الأدوية أو حالة صحية خطيرة.

وذكر موقع "medicalnewstoday" عدة أسباب للتجشؤ المفرط.

السرطان

يمكن أن يكون التجشؤ كثيرا علامة على أنواع معينة من سرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان المعدة أو البنكرياس أو المريء.

والتجشؤ بسبب السرطان يحدث مع أعراض مثل: ضعف الشهية وفقدان الوزن غير المقصود وألم البطن خاصة فوق السرة والشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة وحرقة المعدة أو عسر الهضم والغثيان والقيء وتورم أو تراكم السوائل في البطن.

التهاب المعدة

يمكن أن يحدث التهاب المعدة بسبب العدوى أو تهيج بطانة المعدة بسبب العصارات الهضمية أو الإفراط في تناول الكحول.

الارتجاع الحمضي أو المعدي المريئي (GERD)

يمكن أن يسبب الارتجاع الحمضي، أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، في بعض الأحيان تجشؤا مفرطا لأنه يشجع على زيادة البلع.

مرض القرحة الهضمية

تسبب الإصابة بتقرحات بطانة المعدة أو الاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة)، ظهور أعراض مثل حرقة المعدة والتجشؤ والانتفاخ والغثيان.

عدم تحمل اللاكتوز

الأشخاص الذين يفتقرون إلى البروتين اللازم لتكسير اللاكتوز (السكر الطبيعي) في الحليب لا يستطيعون هضم الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان بشكل كامل، وبدلا من ذلك يتخمر اللاكتوز في المعدة، بالإضافة إلى الغاز الزائد الذي ينتجه يمكن أن يسبب التجشؤ.

عدوى الملوية البوابية (H. pylori)

هي نوع من البكتيريا التي تعد السبب الرئيسي لقرحة والتهاب المعدة المزمن، ويمكن أن تشمل أعراض الإصابة آلام المعدة والتجشؤ والانتفاخ والغثيان، كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

الشخص الذي يتجشأ بشكل متكرر ولكن لا يعاني من أي أعراض أخرى لا يحتاج إلى استشارة الطبيب.

ولكن إذا كان التجشؤ المفرط مزعجا ومصحوبا بألم في البطن أو غثيان أو صعوبة عند البلع، فيجب استشارة الطبيب فورا.

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