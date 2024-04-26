ما أفضل توقيت لتناول الأشواجندا؟.. لن تتخيل تأثيرها على نشاط الجسم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأشواجندا من الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل لعلاج مجموعة واسعة من الحالات مثل ضعف المناعة والتوتر والاكتئاب والأرق وضعف الذاكرة.

وأوضحت الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ أشعة المخ والأعصاب بطب قصر العيني، تأثير عشبة الأشواجندا على المخ.

فوائد الأشواجندا للنوم

وقالت، خلال استضافتها ببرنامج "الستات" المذاع عبر قناة "النهار"، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة أن هذه العشبة تسهم في تحسين جودة النوم.

وتابعت أستاذ أشعة المخ أنه يمكن تحسين عملية النوم من خلال تحديد موعد الاستيقاظ في الصباح يوميا، و"الأشواجندا" قد تساعد على الشعور بالنشاط والطاقة والسعادة في الصباح، وبالتالي على نهاية اليوم فإنها تسهم في النوم.

وكشفت أستاذ أشعة المخ والأعصاب بطب قصر العيني أن "الأشواجندا" ليست مهدئا، ولكنها تساعد الجسم على التخلص من التوتر والقلق والأرق وإمداد الجسم بالطاقة وزيادة هرمون الذكورة "التستوستيرون" عند الرجال، ما يؤدي إلى الشعور بالنشاط.

الوقت المثالي لتناول الأشواجندا

وأكدت أن هذه العشبة يفضل تناولها في الصباح، حيث تسهم في تقليل نسبة الكورتيزول وخفض الوزن وتحسين التنفس والنوم.

ونصحت أستاذ المخ والأعصاب بضرورة تناول عشبة الأشواجندا بجرعات معينة ولفترة معينة تحت استشارة الطبيب، وليس طوال الوقت.

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