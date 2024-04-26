كيف تستفيد الحامل من أوميجا 3 دون خطورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوميغا 3 هو نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التي تفيد صحة الأم والجنين، ولكن من المهم الحصول عليها بأمان في أثناء الحمل.

وبحسب ما جاء في صحيفة"نيو ساينتست"، لا تزال الأسباب التي تربط نقص أوميغا 3 بالولادة المبكرة غير معروفة.

لكن هناك صلة بين انخفاض مستوى هذه الدهون الجيدة، وارتفاع أوميغا 6 التي تعد من الدهون غير الصحية، ما ويعني أن توازن أحماض أوميغا 3 و6 من العوامل الضرورية في التغذية الصحية أثناء الحمل.

وتوجد دهون أوميغا6 في السمن، خاصة النباتي، وزيت عباد الشمس، وزيت دوار الذرة، والمنتجات المصنوعة من هذه الزيوت.

الأسماك

من ناحية أخرى، تعد الأسماك من أفضل مصادر أوميغا 3، وتحث التوصيات الحامل على تناولها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، مع اختيار نوع السمك المناسب، وقليل الزئبق.

وحسب "بيبي سنتر"، تشمل الأسماك الجيدة، منخفضة الزئبق والغنية بأحماض أوميغا 3، السلمون، والتراوت، والرنغة، والحدوق والبولوك، والسمك المفلطح،، والأنشوة، والبوري، والماكريل.

كما تعتبر التونة البيضاء الخفيفة المعلبة من الأسماك التي يمكن للحامل تناولها بأمان، مع تجنب تجاوز علبتين في الأسبوع.

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