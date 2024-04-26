احذر هذه العادات الشائعة.. تدمر أسنانك

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى العديد من الأشخاص للحصول على ابتسامة ناصعة البياض، مما يدفعهم لاستخدام مختلف المواد المتاحة لتبييض الأسنان، دون وعيٍ كافٍ بالمخاطر التي قد تُسببها هذه المواد.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة فيستي. رو، تشير طبيبة الأسنان ماريا ميخائيلوفا، إلى أن الكثيرين يستخدمون منتجات متوفرة في كل بيت مثل الليمون الحمض يأكل المينا ويدمر الأسنان، والصودا مادة كاشطة خشنة تعمل على ترقق المينا، والبيروكسيد يستخدم فقط في المواد الهلامية للأسنان.

وأضافت إن الخيار الآمن، ولكن ليس الأكثر فعالية، هو معاجين التبييض بمستوى كشط يصل إلى 90، وللمينا الحساسة - ما يصل إلى 50. أما بالنسبة لشرائط وأقلام التبييض والمواد الهلامية، فيجب أن تكون معتمدة. وبالطبع استخدام هذه المواد يعطي الحد الأدنى من مستوى التبييض المطلوب. لذلك من الأفضل إنفاق الأموال على تنظيف وتبييض الأسنان لدى طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر.

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