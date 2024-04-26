عدو الكلى الأول.. مشروبات تدمرك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يزداد الشعور بالعطش، ونلجأ إلى شرب المزيد من المشروبات لترطيب أجسامنا، ولكن توجد بعض المشروبات المفضلة التي تضر بالكلى.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أوضحت بعض المشروبات التي تؤثر سلبا على الكلى ووظائفها.

مشروبات صيفية تضر الكلى

وقالت لـ"الخليج 365"، إن المشروبات الغازية تحتوي على كميات عالية من السكر، ما يضر بالكلى.

وأضافت أن تلك المشروبات مدرة للبول، ما يسبب نقص السوائل، والإصابة بالجفاف.

وأشارت إلى أن العصائر المعبأة أيضًا تناولها بكثرة يضر بالكلى لأنها تحتوي على مضافات غير صحية، وفواكه غير طازجة.

وأكدت أن مشروبات الطاقة كذلك تسبب جفاف الجسم وبالتالي تضر الكلى، وترفع من ضغط الدم، لذا يجب الابتعاد عنها.

مشروبات وأطعمة لا تضر الجسم في الصيف

الفواكه والخضروات الغنية بالألياف.

العصائر الطبيعية.

شرب الكثير من الماء.