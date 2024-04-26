هتقوي قلبك وتظبط ضغطك.. 3 فواكه صيفية صديقة للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول فصل الصيف، يزداد الاتجاه نحو تناول المشروبات والفواكه المنعشة والطازجة اللذيذة، لتصبح فرصة مثالية لتزويد أجسامنا بالفيتامينات والمعادن.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة لـ"الخليج 365"، إن هناك فواكه منعشة في الصيف، لكنها صديقة للقلب بالوقت نفسه.

وأشارت إلى أن هناك 3 أنواع صيفية مفيدة للقلب والضغط، تتمثل في ما يلي:

البطيخ

غني بالليكوبين وهو مضاد للأكسدة القوي الذي يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، لافتة إلى أنه غني بالبوتاسيوم وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم.

التوت

وأضافت أن التوت يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد على حماية القلب من الأمراض، وخفض الكوليسترول الضار.

الموز

الموز مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية المفيدة للصحة العامة، خاصةً تنظيم ضغط الدم المرتفع وحماية القلب، لأنه غني بالبوتاسيوم.

نصائح للتعامل مع الصيف

تناول الفواكه الطازجة.

شرب الكثير من الماء.

استبدال الوجبات غير الصحية بالفواكه المفيدة.

اقرأ أيضًا:

6 أخطاء شائعة في التربية تُبعد أطفالك عنك.. كيف تتجنبها؟

ما أفضل توقيت لتناول الأشواجندا؟.. لن تتخيل تأثيرها على نشاط الجسم (فيديو)

مظاهرات بالبيجامات والشباشب.. موظفون يحتجون على ظروف العمل القاسية بطريقة غريبة (فيديو)

حياتهم هتتقلب.. تحولات كبيرة في العمل لـ3 أبراج الفترة المقبلة

مزارعون يرشون الخراف بمزيل العرق- لن تتوقع السبب