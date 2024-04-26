يقي من أمراض القلب.. عصير شهير يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

قال معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن عصير الكرز يحتوي على مضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن هذه الخصائص يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

فوائد عصير الكرز لصحة القلب والأوعية الدموية

يقلل من ضغط الدم

شرب عصير الكرز يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يحسن وظائف الأوعية الدموية

يمكن أن يساعد عصير الكرز في تحسين تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يقلل من الالتهاب

الالتهاب عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأظهرت الدراسات أن عصير الكرز يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

يقلل خطر تجلط الدم

يمكن أن يساعد عصير الكرز في تقليل خطر تجلط الدم، وهو أحد أسباب السكتة الدماغية.

وشدد القيعي على أنه يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية استشارة الطبيب قبل شرب عصير الكرز، لأنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية.

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