لايف ستايل

«هتاكلي صوابعك وراها».. طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج بدون صلصة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية بطاطس بالدجاج

صينية البطاطس بالدجاج من الوصفات التقليدية، التي يمكن التجديد فيها، بإضافة مجموعة توابل مختلفة، تعطي مذاقًا مختلفًا ومميزًا، مثل مطاعم الأكل الشرقي، بحسب الشيف غادة التلي، في برنامج «زعفران وفانيلا»، على قناة cbc sofra.

مقادير صينية البطاطس بالدجاج بدون صلصة

كيلو أوراك دجاج.

 كوب ونصف من الحليب يستخدم في نقع الدجاج.

 ملح.

 فلفل أسود.

 4 أعواد من الروز ماري.

 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة أو زيت زيتون.

5 حبات بطاطس مقطعة مكعبات أو شرائح.

1 بصل مقطع شرائح.

نصف كوب ماء.

2 ليمون شرائح.

ملعقة صغيره كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة أو بابريكا حلوة.

4 فصوص ثوم شرائح.

59405fd583.jpg

طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج بدون صلصة

خطوة نقع الدجاج في الحليب مهمة جدًا، لأنها تعمل على تطرية أنسجة الدجاج، ثم تتبل برشة من الملح والفلفل الأسود، وتركها من نصف ساعة إلى ساعة.

توضع «حلة» على النار ويضاف القليل من الزيت، مع ملعقة سمنة، ويضاف البصل ويشوح جيدًا، حتى يصل إلى اللون الذهبي، وتضاف البطاطس والملح والفلفل والروزماري والليمون والكزبرة والبابريكا وتشوح، ثم يضاف الدجاج والماء، وتوضع جميع المكونات في صينية، وتدخل الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة، وتتزك حتى انتهاء التسوية. 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا