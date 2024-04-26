هل يسبب المانجو ارتفاع نسبة السكر وزيادة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يطلق على المانجو لقب "ملك الفواكه الصيفية"، نظرا لمذاقها اللذيذ والعناصر الغذائية التي تحتوي عليها ويعتقد الكثيرون أن المانجو تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وغير مناسبة لمرضى السكري.

وكشفت دراسة نشرت في المجلة المصرية للتغذية والأعلاف، أن المانجو تحتوي على سكريات طبيعية (الجلوكوز والفركتوز)، وتناول المانجو قد يسهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم إذا تم تناولها باعتدال ولكن الإفراط قد يضر بمرضى السكري، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وأضافوا المانجو في نظامهم الغذائي لمدة 12 أسبوعا ساهم ذلك في تحسين مستويات السكر وحساسية الأنسولين لهم.

وكشفت دراسة أخرى نشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، أن المانجو تساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين.

هل المانجو تسبب زيادة الوزن؟

المانجو منخفضة في السعرات الحرارية مقارنة بالفواكه الأخرى، حيث تحتوي على نحو 150 سعرة حرارية، لذا فإن تناولها باعتدال لا يسبب زيادة الوزن.

كما أن المانجو تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تساهم في تعزيز الشبع والشعور بالامتلاء ومنع الإفراط في تناول الطعام ومن ثم فقدان الوزن.

نصائح لتناول المانجو

تناول المانجو باعتدال:

يجب تناولها باعتدال من خلال تناول حصة واحدة من المانجو لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية.

تناولها مع البروتين والألياف:

موازنة السكريات الطبيعية في المانجو عن طريق تناولها مع الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف.

اختيار المانجو الناضجة:

المانجو الناضجة تكون أكثر حلاوة ونكهة، وهذا يسهم في إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون الحاجة إلى سكر إضافي.

ابتعد عن السكريات المضافة:

يجب الابتعاد عن المانجو التي تحتوي على سكريات مضافة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والسكر.

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