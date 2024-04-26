توقعات مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.. عبير فؤاد تحذر من إصابة 3 لاعبين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين ضيف الله

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 إلى ستاد القاهرة، حيث يستضيف فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم ونظيره مازيمبى الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، لـ"الخليج 365"، حظوظ بعض لاعبي الفريقين في مباراة اليوم، وفقا للتشكيل المتوقع للقطبين.

توقعات عبير فؤاد للاعبي الأهلي

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير، 17 مارس (الحوت): القمر في وضع معاكس ما يجعله مشوشا، ومع ذلك المريخ في برجه يمنحه إصرارا على مقاومة التشوش والإجهاد.

خط الدفاع:

علي معلول، 1 يناير (الجدي): القمر بمنزل الصحة السلبي ما يجعل طاقته البدنية أقل، ويجعله عرضة للإصابة ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسا وإصرارا على مقاومة الإجهاد.

محمد هاني، 25 يناير (الدلو): القمر داعم ويمنحه استعدادا للتعاون مع زملائه.

رامي ربيعة، 20 مايو (الثور): القمر يمنحه قدرة على التخطيط الجيد لكل خطوة، والمريخ في وضع داعم يمنحه إصرارا وحماسا واستعدادا للتعاون مع زملائه.

محمد عبدالمنعم، 1 فبراير (الدلو): القمر داعم ويمنحه استعدادا للتعاون مع زملائه.

خط الوسط:

عمرو السولية، 2 أبريل (الحمل): القمر في منزل الحظ.. يبدو مسيطرا على أدواته وعلى أرض الملعب.. يحالفه الحظ جدا، وأمامه فرص كبيرة لإصابة أهداف، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

أحمد نبيل كوكا، 4 يوليو (السرطان): رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحانه حظا كبيرا.

أكرم توفيق، 8 نوفمبر (العقرب): رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحانه حظا كبيرا، كما أن الشمس في مواجهته قد تصيبه بالتشوش وعدم التركيز.

خط الهجوم:

رضا سليم، 25 أكتوبر (عقرب): القمر في منزله الثاني والشمس في مواجهته ما يصيبه بالتشوش وعدم التركيز، ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

أحمد عبد القادر، 23 مايو (جوزاء): القمر في مواجهة برجه ويصيبه ذلك بالتشوش، ومن المهم أن يرتب أفكاره وخطواته، وينتبه لسلامته، ويحمي نفسه من الإصابة.

وسام أبو علي، 1 يناير (الجدي): القمر بمنزل الصحة السلبي، ما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسا وإصرارا على مقاومة الإجهاد.

مُدرب الأهلي مارسيل كولر، مواليد 11 نوفمبر (عقرب): القمر في منزله الثاني والشمس في مواجهته ما يصيبه بالتشوش وعدم التركيز، ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

توقعات عبير فؤاد لفريق مازيمبي

مدرب مازيمبي، لامين ندياي، مواليد 18 أكتوبر (ميزان): القمر يمنحه قدرة على التخطيط الجيد وإدارة لاعبي فريقه بذكاء.

أشهر اللاعبين

أليو فاتي 31 أكتوبر (عقرب): رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحانه حظا كبيرا، كما أن الشمس في مواجهته قد تصيبه بالتشوش وعدم التركيز.

إبراهيما كيتا، 1 يناير (جدي): القمر بمنزل الصحة السلبي ما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسا وإصرارا على مقاومة الإجهاد.

جونسون أتيبو 18 يونيو (جوزاء): القمر في مواجهة برجه ويصيبه ذلك بالتشوش، ومن المهم أن يرتب أفكاره وخطواته، وينتبه لسلامته، ويحمي نفسه من الإصابة.

فيليبي كوينزمبي 30 يونيو (سرطان): القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه طاقة ونشاط ولياقة بدنية عالية.

جويل بيا 8 ديسمبر (قوس): رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحه حظا كبيرا.

أوجستين أولادابو 27 يوليو (أسد): القمر في وضع داعم يمنحه حماسا وطاقة ويثبت نفسه على أرض الملعب.

سوزي زيمانجا 1 يناير (جدي): القمر بمنزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسا وإصرارا على مقاومة الإجهاد.

إرنيست لوزولو 4 يناير (جدي): القمر في منزل الصحة السلبي ما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسا وإصرارا على مقاومة الإجهاد.

أليونا بادارا فاتي حارس المرمى: 3 مايو (الثور): القمر يمنحه قدرة على التخطيط الجيد لخطواته، والمريخ في وضع داعم يمنحه إصرارا وحماسا واستعدادا للتعاون مع زملائه، لكن قد يكون عرضة للإصابة.

توقعات الفوز

كما توقعت عبير فؤاد، أن النادي الأهلي هو الأقرب لتحقيق الفور على حساب مازيمبى الكونغولي، ولكن مستوى الفريقين على أرض الملعب يكون متعادلا.