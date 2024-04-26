سر بشرة الكوريات.. 6 خطوات ستغير وجهك تماما

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في صخب الحياة العصرية وضجيجها، غالبًا ما يكون الحفاظ على روتين العناية بالبشرة بمثابة ترف للبعض، إلا أن طرق وخطوات العناية بالبشرة على طريقة الكوريات، واحدة من الأمور التي تسعى لها السيدات، خاصة أنها طريقة بسيطة للغاية.

خطوات العناية بالبشرة على طريقة الكوريات

باتباع هذه النصائح الكورية الست للعناية بالبشرة، يمكنك تبسيط روتينك، وإعطاء الأولوية للترطيب والحماية، والحصول على بشرة صحية ومتوهجة، تعكس حيويتك الداخلية وثقتك بنفسك، وفقًا للموقع الهندي boldsky

روتين يومي مهم

عندما يكون لديك وقت قصير، فمن الضروري تبسيط روتين العناية بالبشرة دون المساس بالفعالية.

ابحثي عن منتجات متعددة المهام تجمع بين فوائد متعددة في خطوة واحدة، مثل المنظفات التي تقشر البشرة أيضًا أو التونر الذي يوفر الترطيب والعناية بالمسام.

قوة الترطيب

يعد الترطيب أحد الاعتبارات الأساسية في العناية بالبشرة الكورية، لا يحافظ الترطيب المناسب على بشرتك ممتلئة ونضرة فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين صحتها ومرونتها بشكل عام.

عليك دمج منتجات الترطيب مثل التونر أو المرطبات خفيفة الوزن في روتينك لتجديد الرطوبة وتقوية الحاجز الطبيعي لبشرتك.

ابحثي عن مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين والسيراميد، التي تجذب الرطوبة وتحبسها لترطيب طويل الأمد.

الأقنعة الورقية للتعزيز السريع

تعتبر الأقنعة الورقية حلاً لتوفير الوقت للمحترفين المشغولين لمن يبحثون عن انتعاش فوري للعناية بالبشرة.

احتفظي بمجموعة من الأقنعة الورقية في درج مكتبك أو حقيبتك واستخدمها عندما تحتاج بشرتك إلى دفعة سريعة من الترطيب أو التغذية.

من السهل تطبيق الأقنعة الورقية وتتطلب الحد الأدنى من الجهد، مما يجعلها مثالية لتدليل نفسك أثناء استراحة الغداء أو أثناء السفر بين الاجتماعات.

اختاري الأقنعة التي تحتوي على مكونات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات بشرتك، مثل تركيبات تفتيح البشرة أو ترطيبها أو تلطيفها.

الأولوية للحماية من الشمس

حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس أمر ضروري للحفاظ على بشرة صحية وشابة.

عليك تضمين واقي الشمس بمعامل حماية SPF 30 أو أعلى في روتينك اليومي، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم أو عندما تكون في الداخل.

اختاري التركيبات غير الدهنية التي لن تترك طبقة بيضاء أو تشعر بثقلها على الجلد.

فكري في استخدام منتجات الماكياج ذات عامل الحماية من الشمس (SPF) المدمج لمزيد من الحماية من أشعة الشمس طوال اليوم.

الإصلاح والتعافي أثناء الليل

بشرتك تمر بعملية إصلاح طبيعية في الليل، لهذا السبب يعد دمج روتين العناية بالبشرة ليلاً في نظامك مفيدًا.

ضعي كريم ليلي مغذي أو قناع نوم قبل النوم لتجديد الرطوبة ودعم تجديد البشرة طوال الليل. وابحثي عن المنتجات الغنية بمكونات مثل الببتيدات ومضادات الأكسدة والريتينول لتحفيز إنتاج الكولاجين وإصلاح الأضرار ومكافحة علامات الشيخوخة أثناء النوم.

الالتزام بالروتين

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، لذا التزم بالالتزام بروتينك حتى في الأيام الأكثر ازدحامًا، وخصصي بضع دقائق في الصباح والمساء للعناية ببشرتك، واجعليها جزءًا غير قابل للتفاوض من روتينك اليومي للعناية الذاتية.

تذكري أن العناية بالبشرة هي استثمار طويل الأمد، ولن تظهر النتائج بين عشية وضحاها.

انتبهي إلى كيفية تفاعل بشرتك مع المنتجات المختلفة واضبط روتينك وفقًا لذلك، ولكن إذا لاحظت أي تهيج أو حساسية، قللي من استخدام المكونات النشطة أو استخدمي تركيبات ألطف، فلا ينبغي أن يكون الحصول على بشرة متألقة أمرًا معقدًا أو مستهلكًا للوقت، حتى بالنسبة للمحترفين.