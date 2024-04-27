بمكون واحد.. أفضل طريقة لعمل الكبدة المجمدة مثل الطازجة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها اللذيذ، فينقسم محبوها بين من يفضل شراءها من المطاعم ومن يحرص على طهيها في المنزل للحفاظ على سلامته الصحية، ما يجعله يبحث عن طرق تحضيرها المثالية، ونتيجة لذلك، نقدم في هذا التقرير أفضل طريقة لعمل الكبدة المجمدة بحيث تصبح بنفس جودة الطازجة.

مكونات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الكبدة المجمدة مثل الطازجة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة:

طريقة عمل الكبدة المجمدة

المقادير:

فلفل

ملح

كزبرة

كمون

بصل

ثوم

فليفلة

ليمون حامض

زيت نباتي

طريقة التحضير

وضع الكبدة المثلجة في مصفاة لتذويب اللحمة

إضافة البهارات ونقلب جيدا

إضافة الليمون لمدة 30 دقيقة

وضع خليط الكبدة وتقلب حتى تنضح في وعاء على النار.

وكشفت الشيف نجلاء الشرشابي عن سر تحويل الكبدة المجمدة إلى الطازجة، وذلك من خلال إضافة 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة لكل كيلو من الكبدة المجمدة، وينقع لمدة 5 دقائق ثم ترفع الكبدة وتشطف بماء نظيف أكثر من مرة.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

عصير ليمون.

ثوم مفروم.

كمون.

ملح.

كسبرة جافة

خل

خطوات التحضير