دراسة تكشف أمل جديد لمرضى السكري ودواء يُقلل خطر الإصابة بقصور القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - في بشرى سارة لمرضى السكري، أظهرت دراسة حديثة أن دواءً شائعًا يُستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني يُمكن أن يُقلل بشكلٍ كبير من خطر الإصابة بقصور القلب.

كشفت دراسة جديدة في جامعة فاندربيلت بأن عقار داباغليفلوزين، الذي تمت الموافقة عليه لعلاج السكري من النوع 2، يقلل من خطر دخول المستشفى، بسبب قصور القلب، وكذلك من خطر الوفاة لدى مرضى القلب، الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

و قالت دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب إن فريق البحث وجد أن داباغليفلوزين يفيد مرضى القلب، بعد دخولهم إلى المستشفى، بسبب قصور القلب الحاد.

ووفق "مديكال إكسبريس"، تبين أيضاً أن الدواء يحسن إدرار البول، والتخلص من السوائل الزائدة من الرئتين، وبالتالي تخفيف الاحتقان، ويمكن أن يقلل من الإقامة في المستشفى.

ويوصف داباجليفلوزين عادة لمن لا يستطيعون تناول دواء ميتفورمين، ويمكن استخدامه مع أدوية أخرى لضبط نسبة السكر في الدم.

وتمت تجربة الدراسة في 5 مراكز طبية بمشاركة 240 مريضاً بقصور القلب، تم إعطاؤهم الدواء فور دخولهم إلى المستشفى.

وأوضحت التجربة أن دواء داباغليفلوزين سلامة وفاعلية البدء بتناول الدواء أثناء العلاج المبكر في المستشفى، ودوره في تحسين إدرار البول، وهي مشكلة رئيسية بالنسبة لمرضى قصور القلب ومشاكل الكلى.