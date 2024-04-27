وداعًا للنسيان وضعف التركيز النظام الغذائي يُقدم حلولًا طبيعية لتحسين وظائف الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما عرفنا أهمية النظام الغذائي لصحة الجسم بشكلٍ عام، إلا أن دراسات حديثة تُشير إلى أن تأثيره على الدماغ يفوق ما كنا نعتقد بكثير.

أوضح باحثون من جامعة وارويك أن هناك صلة عميقة بين الخيارات الغذائية للشخص وصحة الدماغ، وإن التغذية الصحية تفيد الدماغ بطرق أكثر مما كان معروفاً.

وحلّل الباحثون الخيارات الغذائية لـ 181 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، وأجروا العديد من التقييمات البدنية، بما في ذلك الوظيفة الإدراكية، والمؤشرات الحيوية الأيضية في الدم، وتصوير الدماغ، ومراجعة البيانات الوراثية.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، أدت هذه العملية إلى الكشف عن رؤى جديدة، فيما يتعلق بالعلاقة بين التغذية والرفاهية العامة.

وأظهر التحليل ارتباط النظام الغذائي المتوازن بصحة عقلية أقوى، وأداء إدراكي أفضل، وحتى مستويات أكبر من المادة الرمادية في الدماغ (المرتبطة بالذكاء)، مقارنة بالآخرين الذين يتبعون نظاماً غذائياً أقل صحة.

وتبع "ستادي فايندز"، سلط البحث الضوء على الحاجة إلى تعديلات تدريجية في النظام الغذائي، خاصة بالنسبة للذين اعتادوا على الأطعمة الشهية للغاية ولكنها تعاني من نقص التغذية، أي من يحبون الوجبات السريعة اللذيذة أكثر من الخيارات الصحية.

وكشفت النتائج: "أن تطوير نظام غذائي صحي ومتوازن منذ سن مبكرة أمر بالغ الأهمية للنمو الصحي".