وداعًا للاكتئاب النشاط البدني الخفيف يُقدم حلولًا طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما عرفنا أهمية النشاط البدني لصحة الجسم بشكلٍ عام، إلا أن دراسات حديثة تُشير إلى تأثيره الإيجابي على الصحة النفسية أيضًا، حيث أظهرت أن ممارسة النشاط البدني الخفيف بانتظام يُمكن أن يُساهم في خفض أعراض الاكتئاب بشكلٍ كبير.

وجد بحث جديد ارتباطاً كبيراً بين المشاركة في التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة، وانخفاض معدلات الاكتئاب.

وللوصول إلى هذه النتيجة، أجرى باحثون من جامعة أنجليا روسكين مراجعة شاملة للدراسات، التي أجريت في جميع أنحاء العالم لفحص إمكانات النشاط البدني في مجال الصحة العقلية.

وبحسب "ساينس دايلي"، وجد التحليل أن النشاط البدني يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 23%، والقلق بنسبة 26%.

وتم العثور على ارتباط قوي بشكل خاص بين النشاط البدني المنخفض والمعتدل، والذي يشمل أنشطة مثل:، الغولف، والمشي، وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

وارتبط النشاط البدني أيضًا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بحالات الصحة العقلية الشديدة، بما في ذلك انخفاض الذهان أو الفصام بنسبة 27%.

وكانت النتائج متسقة لدى كل من الرجال والنساء، وعبر الفئات العمرية المختلفة وفي جميع أنحاء العالم.

وأوضح الباحث الرئيسي لي سميث: "إن حقيقة أنه حتى المستويات المنخفضة إلى المتوسطة من النشاط البدني، يمكن أن تكون مفيدة للصحة العقلية، لها أهمية خاصة، بالنظر إلى أن هذه المستويات من النشاط قد تكون أكثر قابلية للتحقيق".