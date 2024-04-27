هل يمكن للعين الكشف عن سرطان المعدة؟ علامات غريبة قد تنذر بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ سرطان المعدة من الأمراض السرطانية الشائعة، والتي قد يصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة لِما قد لا تُظهر أعراضًا واضحة في البداية.

ولكن، تشير بعض الدراسات إلى وجود علامة غريبة في العين قد تُشير إلى الإصابة بسرطان المعدة، وهي اصفرار بياض العين (الصلبة).

كشف العلماء في مجلة Cureus للعلوم الطبية، أن العين يمكن أن تكشف عن إصابة الأشخاص بسرطان المعدة، مع وجود بعض الأعراض الأخرى مثل الآلام في المعدة، والشعور بالتعب.

وقال الأطباء، إن بياض العينين يتحول إلى اللون الأصفر عند الإصابة بسرطان يدعى سرطان المعدة الغدي، وهو أحد أنواع سرطانات المعدة المميتة.

لم يحدد العلماء سببا مؤكدا وراء الإصابة به، لكن هناك بعض العادات السيئة التي قد تزيد من خطر الإصابة به، مثل التدخين، والعادات الغذائية السيئة، والإكثار من تناول الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة.

في بعض الأحيان، يضغط الورم على الأنبوب الذي يحمل العصارات الهضمية بين المعدة والأمعاء الدقيقة، مسببا انسداد معوي، والذي يتسبب في تحول لون بياض العين إلى اللون الأصفر، وهي حالة تعرف أيضًا باسم اليرقان.

يحدث اليرقان نتيجة تراكم مادة صفراء تسمى البيليروبين، والتي يكثر حدوثها مع المصابين بـ حصوات المرارة أو تلف الكبد.

ووفقًا لمايو كلينك، تعتمد أعراض سرطان المعدة على مكان نمو الخلايا السرطانية، وتكاثرها في المعدة، وتشمل الأعراض:

حرقة من المعدة

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام

آلام في المعدة

غثيان

عسر الهضم

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

صعوبة في البلع