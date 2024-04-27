عادة خطيرة تدمر كبدك دون أن تدري.. احذرها في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لا يهتم الكثيرون بتناول الماء بكميات مناسبة حتى عند ارتفاع درجات الحرارة، دون معرفة تأثير ذلك على صحة الكبد، فنقص الماء يؤثر عليه بشكل سلبي وله العديد من الأضرار، حسبما ذكر موقع pharmeasy.

ويساعد الماء على إزالة السموم من الجسم، لذا نقصه في الجسم يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، وغالبًا تتكون أجسامنا من 75% من الماء، و يحتاج الكبد إلى كميات وفيرة منه حتى يكون قادرًا على إتمام وظائفه.

وتناول كمية مياه أقل من المطلوبة يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية في الكبد وإصابته بأمراض خطيرة، وغالبًا ينتج ذلك بسبب حدوث اضطراب في عمل الكبد، وقد يصل الأمر إلى خطر الإصابة بتليف الكبد.

أعراض خطيرة لأمراض الكبد

وفقًا لما ذكره britishlivertrust البريطاني، توجد العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بأمراض وأضرار في الكبد.

1- الإصابة بارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى الرعشة، وغالبًا ما يكون سببها العدوى.

2- المعاناة من ضيق التنفس.

3- القيء.

4- قيء الدم.

5- تغيير لون البراز إلى الأسود.

6- المعاناة من الارتباك.

7- الشعور بالنعاس بشكل متكرر.

8- الإصابة بالارتباك العقلي.

اقرأ أيضا:

هل يسبب المانجو ارتفاع نسبة السكر وزيادة الوزن؟

عدو الكلى الأول.. مشروبات تدمرك دون أن تدري

ارتدوا الذهب في أقدامهم.. عادة مارسها المصريون القدماء لسبب غريب

مزارعون يرشون الخراف بمزيل العرق- لن تتوقع السبب

مفاجآت سارة تنتظر برج الثور الفترة القادمة- خبيرة تزف بشرى