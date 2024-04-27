ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة متعفنة دون أن تدري؟.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة:

يمكن أن تحتوي الفواكه المتعفنة على عفن وفطريات وبكتيريا ضارة تسبب أمراضًا غذائية، وفقا لما ذكره أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وذكر "صلاح" لـ"الخليج 365" الأضرار الشائعة التي تسببها الفواكه المتعفنة داخل الجسم كالتالي:

أضرار تناول فواكه متعفنة

آلام المعدة والغثيان والقيء والإسهال.

الحمى والقشعريرة.

التعب وضعف العضلات.

في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تسبب الأمراض الغذائية أمراضا خطيرة مثل الفشل الكلوي.

يمكن أن تحتوي الفواكه المتعفنة على سموم تنتجها الفطريات والبكتيريا.

هذه السموم يمكن أن تسبب تلفا للكبد والجهاز العصبي وأعضاء أخرى في الجسم، وقد تستغرق بعض الأعراض ساعات أو حتى أيامًا للظهور.

قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الفاكهة متعفنة أم لا فقط من خلال النظر إليها أو شمها، وبعض أنواع العفن تكون غير مرئية أو لا رائحة لها.

وشدد على أنه من الأفضل دائمًا توخي الحذر وتجنب تناول الفاكهة المتعفنة.

نصائح طبية مهمة لتجنب تناول الفاكهة المتعفنة

اشترِ الفاكهة الطازجة ذات المظهر الجيد والتي لا تحتوي على أي بقع أو كدمات.

خزّن الفاكهة في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف.

تخلص من أي فاكهة تبدو متعفنة أو لها رائحة كريهة.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد التعامل مع الفاكهة.

إذا كنت تعتقد أنك تناولت فاكهة متعفنة، فيجب عليك مراقبة ظهور أي أعراض.

يمكن أن يؤدي تناول الفاكهة المتعفنة إلى هذه الأعراض أيضًا.

تلف الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤدي الفطريات والبكتيريا الموجودة في الفاكهة المتعفنة إلى تهيج بطانة الجهاز الهضمي والتسبب في ألم في المعدة والانتفاخ والإسهال.

الصداع

يمكن أن تنتج بعض أنواع العفن سمومًا تسبب الصداع والدوخة وأعراض عصبية أخرى.

الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الفطريات أو البكتيريا الموجودة في الفاكهة المتعفنة، وتظهر عليهم أعراض مثل الحكة والطفح الجلدي والتورم.

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