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أفضل طريقة لعمل بديل الجبنة الكيري.. «بـ3 مكونات بس وأحلى من الجاهزة»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أفضل طريقة لعمل بديل الجبنة الكيري

الجبنة الكيري لها مذاق رائع؛ لكنها في الوقت نفسه صعب الحصول عليها في بعض المناطق؛ من هنا بدأ التفكير في تحضير بديل سهل بمكونات متوفرة وبسيطة؛ إذ تعتمد على الجبنة القريش وكوب حليب ومقادير أخرى تعرفي عليها في السطور التالية وفق وصفة الشيف هالة فهمي عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

مكونات بديل الجبنة الكيري

  • نصف كوب جبن قريش
  • نصف كوب حليب بودرة
  • نصف كوب زبدة مذوّبة

طريقة التحضير

  • لتحضير بديل الجبنة الكيري احضري وعاء الخلاط الكهربائي ثم ضعي المكونات واخلطي جيداً حتى تتجانس ويصبح قوام الخليط سميكاً.
  • اسكبي الخليط في إناء، ثم ضعيه على النار واتركيه لمدة دقيقة واحدة حتى يكثف.
  • في طبق عميق مغلّف بورق نايلون اسكبي الخليط ثم غطيه جيداً.
  • اتركي الطبق في الثلاجة لمدة 5 ساعات.
  • بعدما تبرد قطعي الجبن حسب الرغبة واستخدميه في أي وصفة.

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طريقة عمل الجبنة الكيري:

  • 2 كوب حليب كامل الدسم.
  • 2 كوب كريمة طبخ.
  • 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون أو خل أبيض.
  • ملح حسب الرغبة.

خطوات التحضير

  • على نار متوسطة، سخني الحليب وكريمة الطبخ حتى الغليان، ثم ضيفي الليمون على ثلاث دفعات مع التقليب.
  • استمري في تقليب الحليب على نارهادئة ببطء، حتى يبدأ التخثر وينفصل تمامًا، بعدها أطفئي النار، وغطي الحليب المتخثر 5 دقائق فقط.
  • لفي الحليب المتخثر في قطعة شاش، وصفيه جيدًا من السوائل.
  • أضيفي الملح للجبن، ثم اخفقيها بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.
  • احفظي الجبنة الكيري في وعاء محكم الغلق في الثلاجة، وتُستخدم خلال أسبوعين.
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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