تحميك من أمراض قاتلة.. هذه الأطعمة احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف أحد كبار خبراء التغذية في بريطانيا عن "الأطعمة الفائقة" التي يجب علينا جميعًا تناولها في المراحل المختلفة من حياتنا.

ووفقا للدكتورة فيديريكا أماتي، يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في درء الحالات القاتلة الصامتة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب، والخرف، بحسب إكسبريس.

وكشفت خبيرة التغذية الدكتور أماتي، عن أفضل طريقة لجني فوائد هذه الأطعمة.

وأوضحت: "إن الأطعمة التي تجعلنا أصحاء وتغذينا تتغير مع تقدمنا في العمر.

"في كثير من الأحيان لدينا فكرة مفادها أن النظام الغذائي الثابت هو ما نحتاج إلى الالتزام به لبقية حياتنا لكننا نتطور بالفعل ونتغير."

وأضافت: "تتغير وظائف أعضائنا وبالتالي تدعمنا الأطعمة المختلفة بطرق مختلفة في مراحل مختلفة من الحياة، ونتقبل هذا التغيير بدلاً من محاولة مقاومته والقول: لماذا لا أستطيع أن أتناول نفس الأطعمة؟"، لماذا لا أستطيع ذلك؟ أشعر أنني بحالة جيدة كما كنت عندما أكلت هذا قبل 10 سنوات؟

كما نصحت أماتي بعدم الاعتماد الصارم على حساب السعرات الحرارية، قائلة إنه لا يخبرنا "شيئا" عن القيمة الغذائية للطعام.

وقالت: "السعرات الحرارية هي مقياس، فهي لا تخبرنا شيئاً عن القيمة الغذائية للطعام، إنها لا تخبرنا شيئًا عن مدى جودة مذاق هذا الطعام، ولا يخبروننا شيئًا عن الطريقة التي ستستخدم بها هذا الطعام بشكل فردي، إنه مفيد في الأبحاث ولكن أود أن أقول إن حساب السعرات الحرارية اليومية غالبًا ما يحرمنا من متعة الطعام ولا يوجهنا نحو الأطعمة المفيدة لنا والتي تغذينا."

بدلاً من ذلك، يجب أن نركز على ما يمكننا إضافته إلى طعامنا

"نعلم من البيانات العالمية التي فحصت مئات الآلاف من الأشخاص أن عوامل الخطر المرتبطة بالغذاء والصحة، لا تتعلق بتناول الكثير من اللحوم الحمراء أو تناول الكثير من الدهون المشبعة، بل بعدم تناول ما يكفي من الحبوب الكاملة، وليس وأضافت: "ما يكفي من البقوليات، وليس ما يكفي من المكسرات والبذور، وليس ما يكفي من الفاكهة".

"البيانات واضحة بأن ما نفتقده هو إضافة هذه الأطعمة إلى وجباتنا، ركز بشكل أقل على ما لا يمكنك تناوله وركز أكثر على إضافة الطعام إلى وجبتك."

إذن ما هي الأطعمة الفائقة التي توصي بإضافتها إلى وجباتنا؟ وبحسب الدكتور أماتي، فهي:

الخضار الورقية

جذور الشمندر

فاصوليا

باذنجان

التوت الأسود

البروكلي والقرنبيط

الشوفان

زيت الزيتون البكر الممتاز

أفوكادو

الحبوب الكاملة

المكسرات

الكفير

الأسماك الزيتية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة الأعمار التي يجب أن نتناول فيها المزيد من هذه الأطعمة.

في الأربعينيات من عمرك

وقالت: في هذه المرحلة من الحياة، ستبدأ النساء في تجربة انقطاع الطمث ويحتاج الرجال إلى الانتباه إلى أمراض القلب.

وقال الدكتور أماتي: "هناك فكرة مفادها أن الأكل الصحي يشمل دائمًا الكثير من الفواكه والخضروات - نحن لا نكتفي منها كأمة على أي حال. ولكن هناك أطعمة محددة مفيدة حقًا لتحقيق نتائج محددة".

"في الأربعينيات من العمر، تبدأ النساء في كثير من الأحيان في الشعور بآثار ما بعد الولادة، لذا فإن إنجاب الأطفال يؤدي إلى استنفاد العناصر الغذائية ويشعرن بصراحة بالتعب الشديد، وأيضًا تجربة بدايات فترة ما قبل انقطاع الطمث."

"إن تناول الخضار الورقية الغنية حقًا مثل هذه يدعم الكثير من محتوى المغذيات الدقيقة - ويساعدنا على الشعور بالتحسن ويدعم صحة أمعائنا، بالنسبة للرجال، ما نحتاج إليه هو أن نكون واعين حقًا بشأن الوقاية من أمراض القلب.

"الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. الآن، تحتوي هذه الشمندر الملونة والفاصوليا السوداء الداكنة والباذنجان على مادة البوليفينول، وهي مواد كيميائية نباتية مفيدة تحمي نظام الأوعية الدموية وصحة القلب.

في الخمسينيات من عمرك

وحثت الناس على "بذل المزيد من الجهد" في جهودهم للحفاظ على صحتهم.

وقالت أماتي: "عادة ما تمر النساء بعد انقطاع الطمث في الخمسينيات من العمر، ونحن نعلم أن التوت الملون مثل التوت الأسود والتوت الأزرق يساعد بالفعل في إدارة الأعراض".

ودعت إلى اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الملونة للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث.

وبالنسبة للرجال، أوصت بالخضروات الصليبية النابضة بالحياة مثل البروكلي والقرنبيط لصحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول، والشوفان المضغوط أيضًا.

واقترحت أيضًا استبدال الزبدة بزيت الزيتون البكر الممتاز في جميع أنواع الطهي.

في الستينيات من عمرك

وذلك عندما نبدأ في رؤية ارتفاع في الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي مثل السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وقالت: "لا يمكننا منع هذه الأمراض كلها، ولكن الكثير منها من خلال نظامنا الغذائي".

ونصحت أماتي بتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وأوصى بتناول الأفوكادو والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا.

وأضافت: "نحن لا نتحدث عن هذا العمر بما فيه الكفاية. إنهم بالتأكيد بحاجة إلى مراقبة كيف يأكلون والتأكد من أنهم يتناولون ثلاث وجبات مغذية يوميا. تبدأ مستويات الجوع لدينا في الانخفاض، لذلك نكون أقل حساسية". للجوع في هذه الفئة العمرية."

وأوصت أماتي أيضًا بإضافة الكفير إلى نظامك الغذائي، قائلاً: "إنه يدعم صحة أمعائك ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة أعلى من البروتين والمواد المغذية الأساسية الأخرى".

ثم أيدت المكسرات والأسماك الزيتية لمحتواها من الأوميجا 3، وهو أمر مفيد لصحة الدماغ.

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