طريقة عمل جراتان البطاطس والسبانخ في خطوات سهلة.. وصفة بتكات جديدة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
جراتان البطاطس والسبانخ من الوصفات الجديدة، التي يمكن إعدادها في وجبة الغداء، كنوع من التجديد وكسر الملل من الوصفات التقليدية، ولها طعم مميز ومذاق مختلف، بحسب الشيف غادة جميل، في برنامج «اتفضلوا عندنا»، على قناة cbc sofra.
المقادير:
- كيلو بطاطس مقطعة حلقات رفيعة ومسلوقة نصف سلقة.
- ربع كيلو سبانخ فريش أو مجمدة معصورة تماما من المياه.
- 2 فص ثوم مفروم.
- جزر مبشور.
- معلقة كبيرة زبدة.
- معلقة كبيرة زيت.
- 2 معلقة كبيرة دقيق.
- 300 مللى لبن.
- 200 مللى كريمة.
- مرقة دجاج.
- ملح.
- فلفل أسود.
- جوزة الطيب.
- جبن موتزاريلا مبشور.
طريقة عمل جراتان البطاطس والسبانخ
- توضع ملعقة من الزبدة أو السمنة البلدي، وتشوح البطاطس حتى تأخذ لون دهبي خفيف، ويضاف رشة من الملح والفلفل الأسود، ثم ويضاف ربع كيلو سبانخ وجزر مبشور، و2 فص ثوم مفروم، ويقلب المكونات جيدًا.
- في حلة على النار يوضع مكعب من الزبدة، ويشوح الدقيق جيدًا، ثم يضاف اللبن بالتدريج ويوضع رشة من الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، مع التقليب المستمر، حتى يتم الحصول على قوام متوسط السمك.
- في الصينية يوزع كمية من صوص البشاميل مع خليط البطاطس والسبانخ والجبن، ثم يضاف باقي الصوص، وتوضع الجبن المبشورة على الوجه، وتدخل الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة.