طريقة عمل جراتان البطاطس والسبانخ في خطوات سهلة.. وصفة بتكات جديدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جراتان البطاطس والسبانخ من الوصفات الجديدة، التي يمكن إعدادها في وجبة الغداء، كنوع من التجديد وكسر الملل من الوصفات التقليدية، ولها طعم مميز ومذاق مختلف، بحسب الشيف غادة جميل، في برنامج «اتفضلوا عندنا»، على قناة cbc sofra.

المقادير:

كيلو بطاطس مقطعة حلقات رفيعة ومسلوقة نصف سلقة.

ربع كيلو سبانخ فريش أو مجمدة معصورة تماما من المياه.

2 فص ثوم مفروم.

جزر مبشور.

معلقة كبيرة زبدة.

معلقة كبيرة زيت.

2 معلقة كبيرة دقيق.

300 مللى لبن.

200 مللى كريمة.

مرقة دجاج.

ملح.

فلفل أسود.

جوزة الطيب.

جبن موتزاريلا مبشور.

طريقة عمل جراتان البطاطس والسبانخ