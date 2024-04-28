نقص فيتامين د يزيد خطر إصابتك بمرض قاتل.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثون من معهد فرانسيس كريك وجامعة ألبورغ، أن فيتامين د يسهم في نمو نوع معين من بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى تقوية المناعة ضد السرطان.

ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي يحتوي على فيتامين د يساعد على زيادة مقاومة المناعة ضد السرطان واستجابة أفضل للعلاج المناعي، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

كما أن زيادة هذا الفيتامين في خلايا الأمعاء أدى إلى زيادة بكتريا معينة تحسن المناعة على مقاومة الأورام.

وأشارت أبحاث سابقة إلى وجود صلة بين نقص فيتامين د وخطر الإصابة بالسرطان.

وفي محاولة للتحقيق في هذا الأمر، أجرى فريق البحث تحليلاً لمجموعة بيانات تشمل 1.5 مليون شخص دنماركي، انتهى إلى تسليط الضوء على العلاقة بين انخفاض مستويات فيتامين "د" وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

بعد ذلك، وجد تحليل آخر لبيانات مرضى بالسرطان أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين "د" هم أكثر عرضة للاستجابة بشكل جيد لعلاجات السرطان القائمة على المناعة.

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