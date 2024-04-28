أفضل أنواع اللحوم لكبار السن.. خبيرة تغذية تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت خبيرة التغذية الروسية بولينا فاسيليفا أنه يجب على كبار السن الذين لا يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والكلى، تناول اللحم للحفاظ على الكتلة العضلية.

وأشارت خبيرة التغذية أن الخيار الأصح هو اللحوم قليلة الدسم مثل: الديك الرومي والأرانب والدجاج والعجل، لأنه الدهون المشبعة الموجودة في الأنواع الأخرى قد تسهم في الإصابة بالسمنة وتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لوكالة "Gazeta.Ru".

ونصحت بولينا من ضرورة تناول جميع أنواع اللحوم بحذر، بحيث لا تزيد كميتها في اليوم عن 100 جرام، ومن الأفضل تحديد يوم أو يومين خالية من اللحوم في الأسبوع

وأوضحت أن أفضل الطرق المثالية لطهي اللحوم هي السلق والتبخير والشوي في الفرن، حيث مع التقدم في العمر تقل وتيرة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وينخفض ​​النشاط البدني لدى كبار السن، مما يؤدي إلى انخفاض الحاجة إلى البروتينات والدهون والكربوهيدرات.

كما تقل الكتلة العضلية عند كبار السن وتزداد نسبة الدهون، لذلك يجب على كبار السن تناول كمية كافية من البروتين لمنع فقدان الكتلة العضلية بسرعة.

كما تزداد الحاجة مع تقدم العمر إلى العناصر المعدنية (الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد) والفيتامينات (B12، A، D، E) وجميع هذه العناصر موجودة في اللحوم.

ومن الأفضل الحد من استهلاك اللحوم خاصة للمرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وحصى الكلى والفشل الكلوي والنقرس وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها.

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