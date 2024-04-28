ما أسباب حوادث موت الرضع المفاجئ؟.. معظمها تحدث أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة راش بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية عن أسباب متلازمة موت الرضيع المفاجئة.

وحلل الباحثون سجلات وفاة الرضع في مقاطعة كوك بين عامي 2019 و2021، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ومن بين 99 حالة وفاة، حدثت 96 حالة أثناء النوم.

وأوضحت النتائج أن من بين الوفيات المرتبطة بالنوم ارتبطت 99% من الحالات بنوم الرضيع في بيئة نوم غير آمنة.

كما أن 22% من حالات وفاة الرضيع المفاجئة حدثت أثناء النوم على البطن، و74% من الحالات لرضع كانوا ينامون مع شخص آخر.

كما حدثت 89% من حالات الوفاة في أماكن غير معتمدة للنوم الآمن، وعادة في أسرّة لأشخاص كبار.

وفي 91% من الحالات كان الأطفال ينامون بأغطية ناعمة، وتعرض 25% للاختناق في بيئة نومهم.

وأشار الباحثون إلى أن 27% من حالات الوفاة بسبب متلازمة موت المهد حدثت لأطفال خدّج، ولدوا قبل الأوان.

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