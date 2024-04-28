مفاجأة.. هل يمكن لـ قشر الموز أن يصبح بديلا للبوتوكس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن حيلة طبيعية بديل للبوتوكس ولتقليل تجاعيد الوجه، هي استخدام قشور الموز.

وقالت خبيرة التجميل الأمريكية "katiejanehughes" في مقطع فيديو عبر صفحتها بتطبيق "تيك توك" فوائد استخدام قشر الموز للوجه.

وأشارت أن تطبيق هذه الحيلة ساهم في نعومة بشرتها وإشراق ونضارة وجهها أكثر إشراقاً.

ودعت متابعيها إلى اعتماد هذه الحيلة كبديل طبيعي ورخيص للبوتوكس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلقت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة جيتا ياداف أنه لا يوجد أي منتج طبيعي يمنح نفس فعالية البوتوكس.

وأوضحت أن فوائد قشور الموز على البشرة ضعيفة جدا، ومن الأفضل استخدام مصل فيتامين سي.

وأكد طبيب الأمراض الجلدية الدكتور تايلور بولوك أنه لا يوجد دليل علمي لفعالية قشر الموز في علاج التجاعيد وتخفيف الهالات السوداء.

وأوضح أن مضادات الأكسدة هي عبارة عن مركبات تمتص الجزيئات الضارّة التي يمكن أن تسبب الإجهاد للبشرة، وتوجد بشكل طبيعي في التوت والشاي الأخضر والكاكاو.

ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الضرر الناجم عن أشعة الشمس والدخان والتلوث، لكن قشور الموز لا تمتلك هذه الفعالية.

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