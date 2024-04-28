مفاجأة.. هذا ما يفعله تناول الطعمية بالكلى والقولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الطعمية من الأكلات الشعبية التي يتناولها الكثير من الأشخاص على وجبة الإفطار، دون وعي منهم، بمدى تأثيرها على صحة الكلى والقولون.

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، قالت لـ"الخليج 365" إن الإفراط في تناول الطعمية المحشية يُشكل خطرا على مرضى الكلى، لأن الكلى لا تتمكن من تصفية البوتاسيوم الموجود في مكوناتها بشكل فعال، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم.

أضرار الطعمية المحشية على القولون والمعدة

وتابعت أن الطعمية تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي، لكن يُصعب هضمها لدى مرضى القولون، ما يسبب الانتفاخ وآلام المعدة.

وأشارت إلى أن المكونات المُضافة للطعمية تحتوي على البصل والثوم والتوابل الحارة، والتي تسبب تهيجا في الأمعاء أيضا.

ونصحت أخصائية التغذية بتناول الطعمية باعتدال، مع وجبة غنية بالألياف الأخرى، مثل الخضروات الخضراء.

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