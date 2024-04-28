علامة تظهر على قدميك تكشف الإصابة بأمراض الكلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تؤدي الكلى دورا مهما في تنظيم السوائل والمعادن في الجسم، التي تؤثر بشكل مباشر على صحة القدمين، فعندما تعمل بشكل سليم، تساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم، ما يمنع تراكم السوائل الزائدة في القدمين والكاحلين، ويُسهم في الحفاظ على صحتها ووظائفها.

وتوجد علامة حال ظهورها في قدميك قد تنذر بوجود مشكلة في كليتيك، وهي "تورم القدمين"، وفقا لموقعي "health"، و"webmd".

تورم القدمين وعلاقته بالكلى

تورم القدمين أحد المؤشرات المبكرة على وجود مشكلة في وظائف الكلى، عندما تتضرر الكليتان، تفقدان قدرتهما على تصفية السوائل والملح بشكل فعال، ما يؤدي إلى تراكمهما في الجسم، خاصة في الأطراف السفلية مثل القدمين، وتُعرف هذه الحالة باسم الوذمة، وهي عبارة عن انتفاخ ناتج عن احتباس السوائل في الأنسجة.

انتفاخ حول العينين ومشكلات في الكلى

الانتفاخ حول العينين الذي لا يزول بالعلاجات المنزلية مثل الكمادات الباردة أو أكياس الشاي، خاصة في الصباح، يشير إلى تسرب البروتين من الكلى إلى البول، عندما لا تعمل بشكل صحيح، ما يؤدي إلى انخفاض مستوياته في الدم، وبالتالي تراكم السوائل حول العينين، حيث تصبح الأوعية الدموية أكثر عرضة للتضخم.

أعراض أخرى لأمراض الكلى

الجلد الجاف والحكة.

التعب المستمر.

صعوبة النوم.

فقدان الشهية.

تشنجات العضلات.

ضيق التنفس.

بول رغوي أو بني أو دموي.

رائحة الفم الكريهة.

الارتباك.

الدوار.

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