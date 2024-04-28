خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد صحتك.. احذره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كنت تدخله كأول شيء في الصباح أو تنهي يومك بالاستحمام في المساء، يمكن أن يشعرك الحمام وكأنه مكانك الذي تشعر فيه بالراحة إلى حد ما.

لكن العادة الشائعة المتمثلة في ترك الماء الساخن يغمرك أثناء الاستحمام قد تدفعك إلى البقاء بالحمام لأطول فترة ممكنة، لكن أحد الخبراء حذر من أن هذا قد يكون خطأ، بحسب صحيفة إكسبريس.

وما يثير القلق أن الاستحمام لفترة طويلة لا يؤدي فقط إلى زيادة فاتورة المياه، ولكنه قد يشكل أيضًا خطرًا على الصحة .

وقال ماثيو جينكينز، خبير التدفئة البريطاني في مؤسسة MyJobQuote : “كلما زاد وقت الاستحمام، زادت الرطوبة المتراكمة في حمامك على الجدران والأسقف والبلاط.

إذا كان الحمام يفتقر إلى التهوية المناسبة، يمكن أن تصبح الرطوبة الزائدة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن لفترة أطول محاصرة، مع مرور الوقت، هذا يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن.

وما يثير القلق أن العفن يمكن أن يؤدي إلى احتقان الأنف والعطس والسعال والصفير والتهابات الجهاز التنفسي وتفاقم حالات الربو والحساسية الحالية.

وقال جنكينز: “العادات اليومية تلعب دورا هاما في انتشار العفن في منازلنا، مزيج من إهمال التهوية المناسبة والعادات اليومية يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن .

ونصح: "من المهم لأصحاب المنازل أن يضعوا في اعتبارهم عاداتهم اليومية وأن يتخذوا تدابير استباقية للتخفيف من مستويات الرطوبة، ومن خلال تشجيع التهوية والحفاظ على بيئة خالية من الفوضى، يمكننا تقليل خطر الإصابة بالعفن.

كما كشف جنكينز، إن فتح الباب، وتشغيل المروحة، وفتح النافذة، كلها تساعد على التخلص من الرطوبة بعد الاستحمام لفترة طويلة.

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