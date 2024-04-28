صديق القلب والكوليسترول.. هذا ما يفعله تناول البلح الأصفر بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البلح الأصفر من الفواكه التي يفضلها الكثير، لما له من مذاق لذيذ، واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن.

وفقا لموقع "thehealth"، نذكر فوائد تناول البلح الأصفر على الريق، وكيف يُسهم في تعزيز صحة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

صديق رائع للقلب

البلح الأصفر كنز من المعادن المفيدة، مثل المغنيسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة لذا فهو صديق رائع للقلب.

خفض الكوليسترول الضار في الدم

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم.

تعزيز صحة البشرة والشعر

غني أيضا بنسبة عالية من بالفيتامينات، التي تحافظ على تمنع تجاعيد البشرة، وتحافظ على لمعان الشعر.

تحسين الحالة المزاجية

يؤدي فيتامين ب6 الموجود به دورا مهما في تحسين حالتك المزاجية، ومنع القلق والتوتر.

إنقاص الوزن

بفضل سعراته الحرارية القليلة، فهو مثالي للتحكم في وزنك ويمنحك شعورا بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، حيث يحتوي 80 جراما فقط من البلح الأصفر على 142 سعرة حرارية فقط.

إمداد الجسم بالطاقة

مصدرا رائعا للطاقة بفضل احتوائه على سكريات طبيعية تساعد على تحسين مستويات الطاقة لديك، وتُبقيك نشيطا طوال اليوم.

تقوية العضلات

غني بمستويات عالية من البروتينات، ما يجعله خيارا ممتازا للحفاظ على قوة العضلات وصحتها.

ضبط مستويات السكر

تُبطئ الألياف الموجودة به امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع الإمساك.

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