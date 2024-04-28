أم بلا قلب تبيع طفلتها مقابل الأموال.. لن تتخيل ما حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، قررت أم تبلغ من العمر 19 عامًا عرض نجلها للبيع مقابل شنطة أموال، في مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وبحسب ما ذكره موقع telegraf الصربي، أن الفتاة طلبت مليون هريفنيا، ما يعادل 23500 يورو، أي ما يعادل (120 ألف جنيه مصري)، مقابل طفلتها صاحبة العامين.

وبعد القبض عليها كشفت الشرطة الأوكرانية، أن الأم عرضت الطفلة على أحد معارفها، وبينما خططوا لنقل المال واستلام الطفلة من مكان ما.

وحول السبب الذي دفعها للقيام بذلك، هي عدم رغبتها في تحمل مسؤولية الطفل، والحصول على المال لبدء مشروع تجاري، ولكنها تحولت إلى متهمة بالاتجار بالبشر، وتم تسليم الطفل إلى المصالح المختصة من قبل رجال الشرطة.

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