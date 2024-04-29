طريقة عمل إنشيلادا الدجاج المكسيكي في خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الإنشيلادا من الوصفات المكسيكية، التي انتشرت في مصر بالفترة الأخيرة، بسبب مذاقها المختلف، ويغلب عليها الطعم الحار، ويمكن إعدادها في المنزل، بنفس مذاق الجاهز، بحسب الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra.

المقادير:

2 حبة فلفل أحمر مشوي.

2 صدور دجاج مسلوق أو مشوي.

1 عصير ليمونة.

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

1 كوب جبنة موتزاريلا.

8 خبز تورتيلا.

للصوص الكريمي:

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1/2 كوب ساور كريم.

1/2 كوب كريم تشيز.

رشة فلفل أسود.

1 مكعب مرق.

للوجه

بصل أخضر.

2 كوب جبن شيدر مبشور.

طريقة عمل انشيلادا الدجاج